Новые напитки
Если вы ищете уникальный и освежающий коктейль, достойный ваших вечерних посиделок, обратите внимание на грейпфрутовый сакэ-тоник
0. Самодиагностика: какой вы в разделе «Цитрусовые напитки»? Отметьте про себя, что ближе — А или Б. Сладость А: Люблю, когда
🌳 Дуб в домашних напитках: секреты идеального вкуса 🍷 Хотите удивить друзей эксклюзивным домашним напитком? Попробуйте добавить
Советы по приготовлению напитка: Для усиления вкуса можно использовать натуральный клубничный сок вместо сиропа.
Советы по приготовлению напитка Используйте свежевыжатый лимонный сок для более яркого вкуса. Если вы предпочитаете менее сладкий
🔊🔥 Добро пожаловать в наш новый подкаст «Копченая Груша»! 🍐🎙️ Здесь мы погружаемся в мир удивительных вкусов, исследуя
Советы по приготовлению напитка Используйте качественный раки, чтобы напиток получился насыщенным и ароматным.
Honjozo-стиль — это более лёгкое, питкое сакэ с небольшим добавлением нейтрального спирта. Такой подход помогает раскрыть аромат
0. Самодиагностика: где вы сейчас в эссенциях для безалкогольных напитков Отметьте для себя «да/нет» или «чаще так / реже так».
30 ноября в Шотландии отмечают День святого Андрея 🥃 — покровителя страны и одного из двенадцати апостолов. Этот праздник имеет
История напитка: Рухафза — традиционный индийский сироп, созданный в начале XX века как освежающий напиток для жаркого климата.
Полезные свойства: Улучшает состояние кожи благодаря антиоксидантам. Укрепляет иммунитет. Помогает бороться с гриппом и простудой.
Белое вино — изысканный напиток с множеством гастрономических возможностей. Рассмотрим идеальные варианты его подачи.
Аудио подкаст- Республика Кирибати: От пальмового вина до угрозы исчезновения – выживание на атоллах
🌴🎙️ Новая серия нашего подкаста посвящена невероятной Республике Кирибати! 🇰🇮 Узнайте, как на этих живописных атоллах производят
Советы по приготовлению: Используйте качественную арахисовую пасту для более насыщенного вкуса. Если вы любите сладкое, добавьте